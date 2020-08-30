Свидетель, утверждавший об отсутствии Ефремова за рулем при ДТП, прошел полиграф – Пашаев

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Адвокат Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, сообщил о том, что свидетель, утверждавший об отсутствии актера за рулем машины в момент аварии, успешно прошел полиграф, пишет ТАСС.

Как рассказал защитник, он сам нашел этого свидетеля, чтобы доказать невиновность своего подзащитного.

"Мы встречались дважды. Его пропустили через полиграф", – сказал Пашаев в эфире телеканала НТВ.

Свидетель описал мужчину младше 40 лет с темными волосами, одетого в жилетку, который якобы был за рулем машины Ефремова. Исходя из этих показаний, Пашаев продолжает настаивать на том, что актера не было за рулем.

Он также отметил, что нет нигде нет фрагмента видео маршрута Ефремова, во время которого кто-то мог сесть к нему в машину.

"Камеры на том маршруте есть, а видео нет. И этого кусочка записи перед поворотом на Садовое нет, как и нет видео, что за рулем находился именно Ефремов", – пояснил адвокат.

Пашаев назвал фейком видеозапись, на которой Михаила Ефремова вытаскивают из машины после ДТП. Он указал, что у его подзащитного в тот день была "черная обувь", а из машины выходит человек в белых кроссовках.

Ранее защитник говорил, что уже установлен водитель, который управлял машиной Ефремова в момент аварии. По его словам, это известный человек. Пашаев также сказал, что в автомобиле найдены отпечатки пальцев не только актера, но в материалах уголовного дела такой информации нет.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. По версии следствия, актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.