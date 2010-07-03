Тело главы компании Global Safe Group Щепетьева обнаружено в Москве-реке

Тело главы компании Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено утром 30 августа в Москве-реке. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, тело нашли на севере столицы.
"Он был одет в деловой костюм, при нем был пропуск на работу в Global Safe Group и другие документы, удостоверяющие личность", – сказал собеседник агентства.
Информацию о смерти президента компании агентству подтвердил его сын Николай. "Я не знаю, что именно случилось, но, к сожалению, его больше нет", – заявил он.
По словам старшего помощника главы Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, следователи начали проверку по факту обнаружения тела, отметив, что визуальный осмотр не выявил признаков насильственной смерти.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы спасли мужчину, прыгнувшего в воду за сумочкой девушки. Инцидент произошел на Водоотводном канале.
А в Басманном районе столицы Mercedes-Benz пробил ограждение и улетел в реку. Автомобиль полностью утонул, но водителю удалось выжить. Ему помогли выбраться случайные прохожие. По словам молодого человека, он заснул за рулем и очнулся, когда уже шел на дно.
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