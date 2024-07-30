Трое похитителей в Москве вывезли мужчину за город и вымогали 300 тыс руб

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

СК возбудил уголовное дело против трех мужчин, похитивших москвича и вымогавших у него 300 тысяч рублей, сообщается в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, злоумышленники находились вблизи жилого дома, расположенного на Ангарской улице. Они, угрожая физической расправой и применяя психологическое насилие к потерпевшему, насильно посадили его в автомобиль и направились в Московскую область.

За городом мужчину удерживали несколько часов, а за освобождение вымогали деньги. В Подмосковье злоумышленников остановили сотрудники ГАИ, чем и поспособствовали освобождению жертвы.

Подозреваемых, в свою очередь, доставили в подразделение столичного СК, в ближайшее время следователи начнут их допрашивать. Сейчас правоохранители собирают и закрепляют доказательственную базу.

В мае 2024 года помощника главы Астрахани Карена Григоряна отправили на 7 лет в колонию строгого режима за вымогательство свыше 4,5 миллиона рублей у директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко.

При этом в мае 2023-го троих бывших администраторов телеграм-каналов приговорили к 8 годам колонии по обвинению в вымогательстве у российской телеведущей Тины Канделаки и ее мужа Бровко.