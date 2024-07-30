30 июля, 11:52Происшествия
Трое похитителей в Москве вывезли мужчину за город и вымогали 300 тыс руб
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
СК возбудил уголовное дело против трех мужчин, похитивших москвича и вымогавших у него 300 тысяч рублей, сообщается в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, злоумышленники находились вблизи жилого дома, расположенного на Ангарской улице. Они, угрожая физической расправой и применяя психологическое насилие к потерпевшему, насильно посадили его в автомобиль и направились в Московскую область.
За городом мужчину удерживали несколько часов, а за освобождение вымогали деньги. В Подмосковье злоумышленников остановили сотрудники ГАИ, чем и поспособствовали освобождению жертвы.
Подозреваемых, в свою очередь, доставили в подразделение столичного СК, в ближайшее время следователи начнут их допрашивать. Сейчас правоохранители собирают и закрепляют доказательственную базу.
В мае 2024 года помощника главы Астрахани Карена Григоряна отправили на 7 лет в колонию строгого режима за вымогательство свыше 4,5 миллиона рублей у директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко.
При этом в мае 2023-го троих бывших администраторов телеграм-каналов приговорили к 8 годам колонии по обвинению в вымогательстве у российской телеведущей Тины Канделаки и ее мужа Бровко.
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