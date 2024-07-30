Житель Приамурья заключен под стражу по обвинению в госизмене

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Житель Приамурья был заключен под стражу по обвинению в госизмене за помощь ВСУ. Об этом со ссылкой на УФСБ по Амурской области сообщает РИА Новости.

"Следственным отделом УФСБ России по Амурской области в отношении лица возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена")", – указано в сообщении.

Ранее в ДНР задержали мужчину, который по указу ГУР Минобороны Украины планировал подорвать служебный автомобиль Минобороны РФ. Спецслужбы нашли тайник с самодельным взрывным устройством, в котором содержится примерно 800 граммов тротила.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту. Сотрудники УФСБ по ДНР добавили, что задержанный дал признательные показания и рассказал подробности работы на украинскую сторону.

