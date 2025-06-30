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30 июня, 11:52

Происшествия

Полицейские в Тольятти начали проверку после видео с поющими гимн Украины подростками

Фото: телеграм-канал Readovka

Полицейские начали проверку после появления в Сети видео с выпускниками из Тольятти, которые пели гимн Украины и песню о националисте Степане Бандере. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий ролик появился в ряде телеграм-каналов в понедельник, 30 июня. На его кадрах подростки исполняли, в частности, песню "Батько наш Бандера, Украина – мати". Как утверждается, инцидент произошел в парке Победы в Тольятти.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области заверили, что в настоящее время правоохранители проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

В конце прошлого года некоторые СМИ отмечали активное продвижение украинскими властями идеи героизации лидеров украинского национализма, таких как Бандера, который возглавлял Организацию украинских националистов (запрещенная в России организация).

В частности, в городе Славянске, который находится под контролем Киева в Донецкой Народной Республике (ДНР), появились плакаты с изображением националиста. Предполагалось, что баннеры расклеила проукраинская организация, официально зарегистрированная в украинском городе Львове.

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