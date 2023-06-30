Суд арестовал мать убитого на севере Москвы грудного ребенка

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Матери убитого в квартире на севере Москвы грудного ребенка предъявили обвинение в убийстве и заключили под стражу. Об этом сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.

"С учетом позиции прокуратуры Северного административного округа Савеловский районный суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 августа 2023 года включительно", – указано в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов добавили, что 23-летнюю женщину обвинили по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

Тело годовалого ребенка с ножевыми ранениями обнаружили в квартире дома на Онежской улице на севере столицы 29 июня. Подозреваемой по делу об убийстве стала его 23-летняя мать, которая в момент трагедии находилась в квартире.

Погибшего ребенка обнаружил проживающий с его матерью мужчина. Следователи организовали его допрос, а женщину отправили на психиатрическую экспертизу.

Позже сестра мужа обвиняемой в убийстве сообщила, что женщина состояла на учете у психиатра. Первый приступ у нее произошел 8 марта, после чего ее госпитализировали и выписали после двух недель пребывания в психиатрической больнице.

Она также рассказала, что погибший ребенок не был родным ее брату. Пара поженилась, когда у женщины уже был сын.



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