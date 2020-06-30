Суд освободил экс-главбуха "Седьмой студии" от наказания

30 июня, 21:23
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Мещанский суд Москвы освободил от наказания экс-главбуха "Седьмой студии" Нину Масляеву по делу о хищении почти 129 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
"Назначить Масляевой наказание в виде двух лет и трех месяцев. Приговор в части наказания к исполнению не приводить", – огласила приговор судья.
Суд признал Масляеву виновной в хищении денежных средств, выделенных на реализацию театрального проекта "Платформа". Он назначил наказание и освободил от него, поскольку срок она отбыла на стадии следствия в СИЗО и под домашним арестом.
Ранее режиссера Кирилла Серебренникова приговорили к трем годам лишения свободы условно. Он также должен заплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.
Продюсер Алексей Малобродский осужден на два года, бывший гендиректор студии Юрий Итин – на три. Директора РАМТ Софью Апфельбаум освободили от наказания за истечением срока давности, но назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.
Помимо этого, суд взыскал с Серебренникова и двух его соучастников ущерб в 129 миллионов рублей. Платить не будет только Апфельбаум, которая, согласно приговору, не участвовала в хищениях, но допустила халатность.
Фигурантов обвиняют в хищении денежных средств при реализации проекта "Платформа". Согласно данным следствия, фигуранты дела завышали сведения о стоимости проводимых мероприятий в рамках проекта "Платформа", на который Минкульт выделил более 214 миллионов рублей из федерального бюджета.
Адвокат Серебренникова намерен обжаловать приговор по делу "Седьмой студии"
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