Суд освободил экс-главбуха "Седьмой студии" от наказания

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Мещанский суд Москвы освободил от наказания экс-главбуха "Седьмой студии" Нину Масляеву по делу о хищении почти 129 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Назначить Масляевой наказание в виде двух лет и трех месяцев. Приговор в части наказания к исполнению не приводить", – огласила приговор судья.

Суд признал Масляеву виновной в хищении денежных средств, выделенных на реализацию театрального проекта "Платформа". Он назначил наказание и освободил от него, поскольку срок она отбыла на стадии следствия в СИЗО и под домашним арестом.

Ранее режиссера Кирилла Серебренникова приговорили к трем годам лишения свободы условно. Он также должен заплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Продюсер Алексей Малобродский осужден на два года, бывший гендиректор студии Юрий Итин – на три. Директора РАМТ Софью Апфельбаум освободили от наказания за истечением срока давности, но назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

Помимо этого, суд взыскал с Серебренникова и двух его соучастников ущерб в 129 миллионов рублей. Платить не будет только Апфельбаум, которая, согласно приговору, не участвовала в хищениях, но допустила халатность.

Фигурантов обвиняют в хищении денежных средств при реализации проекта "Платформа". Согласно данным следствия, фигуранты дела завышали сведения о стоимости проводимых мероприятий в рамках проекта "Платформа", на который Минкульт выделил более 214 миллионов рублей из федерального бюджета.