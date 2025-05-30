Артистка ансамбля МВД "Горница" Мордасова умерла в Москве

Фото: vk.com/Мария Мордасова

В Москве 21 мая умерла 38-летняя солистка московского ансамбля МВД "Горница" Мария Мордасова (Уфимцева). Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на концертного директора коллектива Николая Березкина.

Он подтвердил гибель артистки, однако не стал комментировать информацию, что произошедшее носит криминальный характер.

Точная причина смерти женщины сейчас устанавливается путем соответствующих экспертиз. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

"У женщины были диагностированы множественные переломы и ушибы. Несмотря на оказанную помощь, она умерла", – сказал собеседник агентства.

По данным СМИ, в отношении артистки были совершены противоправные действия в ее квартире в Щербинке. Как добавили в пресс-службе СК РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела. Исполнение поручения поставлено на контроль.

Мордасова с раннего детства участвовала в творческих постановках в составе ансамбля "Горница". После окончания музыкального училища имени Гнесиных она продолжила работу в коллективе ансамбля. Женщина принимала участие в благотворительных акциях для ветеранов органов внутренних дел, семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

У Мордасовой осталась дочь. Коллеги и близкие называют ее талантливой артисткой и хорошим другом.