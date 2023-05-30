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Площадь пожара на складе по производству медспирта в Подмосковье превысила 3 тыс кв метров
"По данным на 15:25 по московскому времени, площадь горения составляет 3 150 квадратных метров", – отметили в МЧС.
Во вторник, 30 мая, ГУ МЧС России по Московской области сообщило, что в селе Осташово на Рузском шоссе в Волоколамском городском округе произошло возгорание пластика на первом этаже двухэтажного склада на площади одной тысячи квадратных метров.
По данным специалистов, в результате инцидента нет пострадавших. Эксперты намерены выяснить причину пожара.
Позже представитель экстренных служб сообщил, что в 14:10 площадь пожара в цехе по производству спиртосодержащей жидкости составила 2 тысячи "квадратов". К 14:24 площадь возгорания увеличилась до 2,4 тысячи квадратных метров.
Цех по производству медицинского спирта загорелся в Подмосковье
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