В посольстве РФ в ЦАР опровергли данные о гибели двух россиян

16:15
Фото: ТАСС/AP/Zack Baddorf
Информация о гибели двух россиян в Центрально-Африканской Республике не соответствует действительности, сообщили в посольстве РФ в ЦАР.
"Скорее всего, это информационный вброс от оппозиции с целью дестабилизации ситуации в стране", – приводит РИА Новости слова представителя посольства.
До этого в ряде СМИ появились сведения об убийстве на севере ЦАР двух сотрудников российской частной охранной компании (ЧВК).
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что русскому мира была объявлена тотальная война странами Запада. Он добавил, что беспрецедентная русофобия со стороны Запада сохранится надолго.
Россотрудничество собирает информацию о нарушениях прав россиян за рубежом
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