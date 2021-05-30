Движение перекрыто на Нагатинской набережной в месте падения автомобиля в воду

Несколько человек пострадали в результате падения автомобиля в реку в Москве

Движение на Нагатинской набережной перекрыли в районе места, где автомобиль съехал в реку. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"Движение в направлении Варшавского шоссе полностью перекрыто", – уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел в районе дома 32 по Нагатинской набережной. Легковой автомобиль пробил ограждение и съехал в реку.

Согласно предварительным данным Дептранса, в результате ДТП пострадал один человек. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее в воскресенье, 30 мая, было ограничено движение на МКАД в районе развязки с улицей Капотня. Три полосы дороги были закрыты после столкновения трех автомобилей. В ДТП никто не пострадал.