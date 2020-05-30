Движение на МКАД частично перекрыли из-за столкновения грузовика с ограждением

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием грузового автомобиля произошла на 5-м километре МКАД. В результате движение на автодороге было частично перекрыто. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Известно, что большегруз марки МАЗ столкнулся с разделительным ограждением.

"В результате ДТП произошел разлив топлива – 10 квадратных метров. В настоящее время две полосы перекрыты для движения", – сообщил источник.

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Им предстоит выяснить обстоятельства ДТП.

Ранее три человека пострадали в ДТП с тремя грузовиками на МКАД. Движение на месте аварии было ограничено.