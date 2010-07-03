Тоннель затопило между Балашихой и Железнодорожным

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Экстренные службы ликвидировали затопление тоннеля между Балашихой и Железнодорожным в Подмосковье. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Балашихи.

Как уточнили в администрации, последствия ливня планировали устранить за два часа, но экстренные службы справились быстрее. "Движение восстановлено", − подчеркнул собеседник агентства.

В четверг, 30 мая, на столичный регион обрушился дождь с грозой и порывистым ветром. Синоптики не исключили, что в этот день в Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков. По прогнозам, непогода сохранится до 21:30.

В связи с ухудшением погоды водителям рекомендовали быть внимательными на дорогах, не оставлять машины вблизи деревьев и шатких конструкций, а в вечерние часы пик пересесть на метро.