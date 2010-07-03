СК расследует гибель серфингиста на Финском заливе

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении школы парусного спорта "Крестовский остров" после гибели серфингиста в Финском заливе в Петербурге, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 27 мая. 18-летний Артем Акимов, входивший в молодежную сборную России по парусному спорту, во время тренировки столкнулся с катером "Метеор".

Дело возбуждено по факту "ненадлежащего исполнения должностными лицами СПб ГБУ "СШ по парусному спорту "Крестовский остров" своих обязанностей". Фрагменты тела погибшего обнаружили сотрудники МЧС.

Следователи опросили капитана, пассажиров и команду катера, а также руководящий состав спортшколы и очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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