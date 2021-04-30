В Петербурге у мужчины в руках взорвался телефон

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В Санкт-Петербурге 54-летний мужчина попал в больницу после взрыва аккумулятора его мобильного телефона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Он был госпитализирован с ожогом в состоянии средней степени тяжести", – сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел на улице Дыбенко. Обстоятельства и подробности происшествия устанавливаются.

В июне прошлого года во время телефонного разговора наушник AirPods взорвался в ухе пользователя. Пострадал 23-летний житель китайского города Чжэнчжоу. Медики нашли в ухе следы кровотечения. Молодого человека лечили противовоспалительными препаратами.