В Копенгагене предотвратили теракт

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Датская полиция предотвратила террористический акт в Копенгагене. Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в подготовке преступления, передает РИА Новости.

"Нет сомнений в том, что мы предотвратили теракт", – заявил глава городской полиции инспектор Йорген Берген Сков.

Сообщается, что предполагаемого террориста задержали при попытке получить доступ к оружию и боеприпасам.

Полицейским удалось выяснить, что задержанный состоял в радикальной исламистской группировке.

В ночь на четверг теракт предотвратили в Екатеринбурге. В ходе контртеррористической операции сотрудникам ФСБ удалось ликвидировать троих боевиков. Отмечается, что на месте проведения операции были найдены оружие и боеприпасы.