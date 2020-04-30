Пожар вспыхнул в здании на севере Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Возгорание произошло в административном здании на севере столицы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

В ведомстве рассказали, что информация о пожаре поступила в дежурную часть в четверг в 5:21. Сообщалось, что возгорание возникло в помещении на втором этаже административного здания на улице Правды.

Прибывшие на место пожарные установили, что площадь огня составляет порядка 20 квадратных метров.

"Принятыми мерами в 5:47 пожар был локализован, а в 5:49 – ликвидирован", – заявили в МЧС.

Там добавили, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее огонь охватил частный дом в Орехово-Зуевском городском округе. Сообщалось, что в результате возгорания пострадали несколько человек. В тушении были задействованы 12 человек и 3 единицы техники.

В Выборге накануне пожар возник в частном жилом доме. В результате погибли шестеро детей и двое взрослых.