Жертвой ДТП с Mercedes в ТиНАО стал один человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Mercedes врезался в препятствие в районе 30 километра Калужского шоссе. В итоге погиб один человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк ГИБДД.

Авария произошла на территории Новомосковского округа. На место уже прибыли полицейские. Сейчас они устанавливают обстоятельства случившегося.

