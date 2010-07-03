СК уточнил число погибших в упавшем в Дон автомобиле

Пять человек погибли при падении в Дон автомобиля в городе Константиновск Ростовской области. Об этом сообщила РИА Новости представитель регионального СУСК России Галина Гагалаева.
По данным СК, инцидент произошел на правом берегу Дона. Водитель KIA не справился с управлением, и машина опрокинулась в реку. "В результате произошедшего водитель, а также четыре пассажира автомашины погибли", − уточнила Гагалаева. На место ЧП прибыли спасатели, водолазы и кран на базе автомобиля "МАЗ", чтобы поднять иномарку на берег.
Как отметила представитель СУСК по региону, уже обнаружили тела трех погибших. Поиски еще двух тел продолжаются.
Семикаракорский межрайонный следственный отдел СУСК по Ростовской области начал доследственную проверку. По ее результатам примут процессуальное решение, добавила Гагалаева.
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