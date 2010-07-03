Число пострадавших в результате ДТП с рейсовым автобусом увеличилось до 21

Фото: УМВД России по Орловской области

Количество пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса Yutong и грузового автомобиля "Камаз" в Орловской области увеличилось до 21 человека, передает ТАСС.

Как сообщили в Кромской центральной районной больнице, один человек находится в тяжелом состоянии. Остальные – в состоянии средней тяжести. У многих пострадавших ушибы и порезы.

По данным регионального управления МВД, транспортные средства двигались в попутном направлении. После столкновения автобус опрокинулся в кювет.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших из 54 находившихся в автобусе. ДТП произошло на 423 километре автодороги М2 "Крым" в Кромском районе Орловской области.