30 марта, 17:36Происшествия
Два беспилотника сбили над Белгородской областью
Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
Средства противовоздушной обороны России ликвидировали над Белгородской областью два БПЛА самолетного типа, которые были запущены со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Атака была пресечена 30 марта примерно в 16:50 по московскому времени.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам России", – сказано в сообщении.
Ранее силы ПВО РФ сбили два беспилотника над Белгородской областью. В Минобороны РФ сообщили, что первую попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа пресекли около 07:30, а вторую – около 08:00. Всего уже было сбито за сутки около семи дронов.
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что школы приграничных муниципалитетов Белгородской области, а также Белгорода и Яковлевского городского округа переводятся на дистанционное обучение в четвертой четверти.
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