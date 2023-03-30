Пожар в металлическом боксе на Ставрополье локализовали

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в металлическом боксе в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края удалось локализовать. Его площадь составила 3,5 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ в своем телеграм-канале.

"В 11:41 по московскому времени на месте пожара объявлена локализация на площади 3 500 квадратных метров. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Утром в четверг, 30 марта, огонь вспыхнул в боксе с товарами хозяйственного назначения на рынке Привокзальный, расположенном на 3-м километре автодороги Пятигорск – Георгиевск. К ликвидации пожара были привлечены около 110 человек и 26 единиц техники.

Ранее пожар произошел в производственном здании в Советском округе города Омска на площади в 3,5 тысячи квадратных метров. Пожарным удалось локализовать возгорание. В тушении пожара были задействованы 65 человек и 16 единиц техники.

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