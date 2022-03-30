СК заведет дело на росгвардейцев, не защитивших в драке сотрудницу Генпрокуратуры

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении сотрудников Росгвардии, которые были приставлены в качестве охранников к прокурору Марии Семененко, пострадавшей в драке в столичном ресторане. Об этом сообщается на сайте СК.

"Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по Москве Стрижову А. А. оперативно возбудить уголовное дело в отношении сотрудников Росгвардии, которые осуществляли государственную защиту прокурора, и предоставить подробный доклад о ходе расследования", – говорится в сообщении.

По данным следствия, из-за бездействия росгвардейцев прокурор получила телесные повреждения.

29 марта в ресторане на Калужской площади произошла драка с участием судьи, полицейского и сотрудницы Генпрокуратуры Марии Семененко. В результате инцидента прокурор получила травмы. Сообщалось, что в конфликте также принимали участие охранники, приставленные к прокурору.