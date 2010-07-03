СК начал проверку по факту травмирования ребенка в бассейне Балашихи

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Cледователи проверяют информацию о травмировании ребенка в бассейне подмосковной Балашихи.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ СК по области, СМИ ранее сообщили, что руку пятилетнего мальчика засосало в сливную трубу.

Отмечалось, что ребенок не смог самостоятельно освободиться, из-за чего наглотался воды и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Указывается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

6 февраля отравление хлором выявили у 10 человек, посещавших бассейн фитнес-клуба в Нижнем Новгороде.