Бесплатно выдавать справки для бассейна предложили в России

Жителям России нужно предоставить право бесплатно получать справки для посещения бассейна. Такое предложение председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев направил министру здравоохранения Веронике Скворцовой, передает Агентство "Москва".
Парламентарий пояснил, что нередко граждане жалуются на незаконную практику требования справок для посещения бассейна или допуска к "занятиям физкультурой и спортом".
В постановление кабмина депутат предлагает внести положения, которые закрепят за людьми право получать бесплатные справки для бассейна как в государственных клиниках, так и в коммерческих.
Законодательством уже предусмотрены определенные случаи, когда частные больницы наравне с бюджетными обязаны бесплатно предоставлять медицинские услуги. Речь идет об экстренной помощи.
"В большинстве случаев справки для посещения бассейна выдаются без медосмотров, за деньги, они не отражают реального состояния здоровья граждан. При посещении аквапарков справки вообще не требуются", – отметил Дегтярев, уточнив, что новые системы очистки воды ставят под вопрос актуальность некоторых правил эксплуатации бассейнов.
Представитель Госдумы также обратился в Роспотребнадзор с предложением отменить предъявление справок.
По мнению Дегтярева, бесплатное предоставление справок приведет к росту посещаемости бассейнов. В итоге увеличится доля граждан, постоянно занимающихся спортом.
Ранее сенаторы предложили бесплатно выдать мальчикам школьного возраста отечественные средства защиты от электромагнитного излучения компьютеров и смартфонов. Технологии, спасающие от вредного воздействия, по мнению представителей Совфеда, нужно встроить в телефоны.
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