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06 февраля, 20:11

Десять посетителей бассейна в Нижнем Новгороде отравились хлором

происшествия

06 февраля, 20:11

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Отравление хлором выявили у 10 человек, посещавших бассейн нижегородского фитнес-клуба на улице Горького. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

Среди пострадавших шестеро детей. В областном Минздраве пояснили, что 6 февраля врач фитнес клуба позвонил в скорую и рассказал о признаках ингаляционного отравления хлором у посетителей.

"Троим детям и троим взрослым медицинская помощь оказана на месте. Четверых человек госпитализировали: одного подростка 15 лет и двоих восьмилетних детей доставили в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу, одного взрослого — в городскую клиническую больницу №33", – отметили в пресс-службе правительства.

На место ЧП выезжали две бригады медицины катастроф и три бригады неотложки. Сейчас в фитнес-клубе работают следователи, которые выясняют обстоятельства происшествия. Специалисты также взяли пробы воды из бассейна, изучили документацию и пообщались с сотрудниками клуба.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева, один из доставленных в больницу детей находится в тяжелом состоянии, а двое других и взрослый – в состоянии средней тяжести.

происшествия

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