Число погибших при взрыве в пакистанской мечети увеличилось до 32

Фото: AP/Muhammad Sajjad

Количество погибших при взрыве в пакистанской мечети в городе Пешавар увеличилось до 32. Об этом сообщает телеканал Geo со ссылкой на чиновников.

По их словам, в результате происшествия травмы получили 147 человек.

До этого сообщалось о 28 смертях и 150 пострадавших. По словам официального представителя больницы "Леди Ридинг" Мохаммада Асима, раненых до сих пор доставляют в медучреждение. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел во время молитвы в пакистанском Пешаваре в 13:40 (11:40 по московскому времени) 30 января. По предварительной информации, к инциденту причастен террорист-смертник, который находился в первом ряду.

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