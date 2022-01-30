16 человек нашли без сознания в отеле в Огайо – СМИ

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Не менее 16 человек обнаружены без сознания в отеле в штате Огайо. Об этом информирует телекомпания CBS со ссылкой на данные полиции.

По имеющейся информации, инцидент случился в городе Мэрисвилль. Там группу людей обнаружили без сознания в зоне возле бассейна.

Как отмечается в материале СМИ, 14 человек были отправлены в больницу. При этом еще двое получили помощь на месте.

Пострадавшие испытывали жжение в горле и головокружение. При этом причины случившегося пока не установлены.

В данный момент все постояльцы эвакуированы из отеля. По факту случившегося власти штата начали расследование

Ранее четыре человека попали в больницу после отравления неизвестным веществом в ТиНАО в Москве.

Инцидент произошел в СНТ "Ресурс-1". Сообщалось, что у всех пострадавших отмечалось нарушение речи.