16 человек нашли без сознания в отеле в Огайо – СМИ

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Фото: AP/TASS/Jennifer Peltz
Не менее 16 человек обнаружены без сознания в отеле в штате Огайо. Об этом информирует телекомпания CBS со ссылкой на данные полиции.
По имеющейся информации, инцидент случился в городе Мэрисвилль. Там группу людей обнаружили без сознания в зоне возле бассейна.
Как отмечается в материале СМИ, 14 человек были отправлены в больницу. При этом еще двое получили помощь на месте.
Пострадавшие испытывали жжение в горле и головокружение. При этом причины случившегося пока не установлены.
В данный момент все постояльцы эвакуированы из отеля. По факту случившегося власти штата начали расследование
Ранее четыре человека попали в больницу после отравления неизвестным веществом в ТиНАО в Москве.
Инцидент произошел в СНТ "Ресурс-1". Сообщалось, что у всех пострадавших отмечалось нарушение речи.
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