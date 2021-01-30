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Происшествия

21:18

Из-за вспышки газовоздушной смеси в московском кафе пострадали два человека

происшествия

Фото: телеграм канал Mash

В одном из кафе на кухне в торгово-развлекательном центре в Бутырском районе произошла вспышка газовоздушной смеси. В результате пострадали два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

"Сообщение о хлопке по адресу: улица Большая Новодмитровская, дом 36, строение 2 поступило в 19:47 в оперативную дежурную службу центра управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Москве. Оказалось, что на кухне одного из кафе произошла вспышка газовоздушной смеси без дальнейшего горения", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. Здание продолжило работать в штатном режиме. Эвакуация не проводилась.

Ранее в жилом доме в австрийской коммуне Лангенцерсдорф (федеральная земля Нижняя Австрия) прогремел взрыв. Хлопок произошел около 08:00 по местному времени (10:00 мск). Отмечается, что обрушились третий и четвертый этажи здания.

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