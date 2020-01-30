Мужчину задержали за нападение на пассажира в салоне автобуса в ТиНАО

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Мужчина устроил дебош в салоне рейсового автобуса в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

В ведомстве рассказали, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес пассажиру не менее двух ударов предметом, похожим на нож, в область тела. Потерпевшему была оперативно оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в пресс-службе.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Задержанного отпустили под обязательство о явке.

Ранее контролер торгового развлекательного-центра в Марьине получил ножевое ранение в ходе конфликта с неизвестным.

У пострадавшего диагностированы колото-резаное ранение в области груди справа, сквозное ранение верхней доли правого легкого, а также правосторонний гемоторакс. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

