29 декабря, 10:51Происшествия
Приземлившийся в Якутии на реку Колыму самолет отбуксировали в аэропорт
Фото: телеграм-канал Daily Storm
Пассажирский самолет Ан-24, который ранее приземлился вне взлетно-посадочной полосы, а именно на песчаную косу реки Колымы в Якутии, отбуксировали в аэропорт поселка Зырянка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на в пресс-службу авиакомпании "Полярные авиалинии".
Отмечается, что на время проведения проверки экипаж судна отстранили от полетов, что является стандартной процедурой. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура назвала предварительной причиной случившегося ошибку экипажа в пилотировании воздушного судна.
В настоящее время проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").
Инцидент произошел накануне. Судно выполняло рейс ЯП217 по маршруту Якутск – Зырянка – Среднеколымск, на борту находились 30 пассажиров и 4 члена экипажа. Информации о пострадавших или повреждениях самолета не поступало.
Ранее Boeing 737-800 экстренно сел в Новосибирске. Один из пассажиров рассказал, что неполадки в работе двигателей самолета, вылетевшего в Москву, заметили еще при разгоне.
Экстренно севший самолет под Новосибирском снова сможет летать
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