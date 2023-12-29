Приземлившийся в Якутии на реку Колыму самолет отбуксировали в аэропорт

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Пассажирский самолет Ан-24, который ранее приземлился вне взлетно-посадочной полосы, а именно на песчаную косу реки Колымы в Якутии, отбуксировали в аэропорт поселка Зырянка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на в пресс-службу авиакомпании "Полярные авиалинии".

Отмечается, что на время проведения проверки экипаж судна отстранили от полетов, что является стандартной процедурой. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура назвала предварительной причиной случившегося ошибку экипажа в пилотировании воздушного судна.

В настоящее время проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

Инцидент произошел накануне. Судно выполняло рейс ЯП217 по маршруту Якутск – Зырянка – Среднеколымск, на борту находились 30 пассажиров и 4 члена экипажа. Информации о пострадавших или повреждениях самолета не поступало.

Ранее Boeing 737-800 экстренно сел в Новосибирске. Один из пассажиров рассказал, что неполадки в работе двигателей самолета, вылетевшего в Москву, заметили еще при разгоне.

Экстренно севший самолет под Новосибирском снова сможет летать