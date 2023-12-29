Камчатский питомник "Авача-мэй" ушел под воду за пару часов

Фото: телеграм-канал SHOT

Река Авача вышла их берегов в Елизовском районе Камчатского края из-за сильнейших морозов и затопила питомник ездовых собак, сообщает Life.ru со ссылкой на руководителя питомника Анастасию Шукшину.

По ее словам, удалось спасти десятки собак, за которыми приходилось нырять. В настоящее время животные находятся на периметре стойбища, где им строят новые будки

"Мальчишки, знакомые, ныряли по самую грудь, вытаскивали собак на руках, на плечах. Собаки, к счастью, не пострадали, все живы, здоровы, обсушены", – подчеркнула Шукшина.

Она рассказала, что на просьбу о помощи быстро откликнулись как региональные власти, так и неравнодушные люди. Животным выделили сено, купили материалы для строительства новых будок и обеспечили всем необходимым.

При этом река продолжает затапливать питомник, и уровень воды растёт. Чтобы избежать критической ситуации, решено временно отсыпать территорию и сделать небольшую дамбу.

Река, вышедшая из берегов на Камчатке, привела к подтоплению питомника ездовых собак "Авача-мэй". Растерянные животные воют от страха. Некоторые собачьи будки ушли под воду наполовину, а часть снесло потоками.

Ранее жителей Камчатки предупредили, что температура опустится до 36 градусов мороза.