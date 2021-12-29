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Происшествия

13:49

Двухлетний ребенок умер от побоев в Свердловской области

происшествия регионы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Нижнем Тагиле двухлетний ребенок умер после полученных травм от побоев, нанесенных знакомым его матери. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Свердловской области.

Ребенок был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой. Медики боролись за жизнь мальчика в течение нескольких дней, но спасти его не удалось.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего знакомого матери по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего"). В настоящее время он находится под стражей.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, мать погибшего ребенка уже привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего, в связи с этим она стояла на профилактическом учете в ПДН территориального ОВД. Кроме того, женщина привлекалась по уголовной статье за кражу.

Горелых уточнил, что, по словам подозреваемого, мальчик сам упал и ударился. Однако, когда специалисты использовали полиграф, выяснилось, что мужчина врет.

"Возможно, причиной жестокого обращения с несовершеннолетним стало то, что мальчик мог мешать подозреваемому спокойно отдыхать и смотреть телевизор", – отметил начальник пресс-службы ГУ МВД.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре школьник умер после драки с одноклассником. По данным следствия, во время урока биологии один из учеников 7-го класса в ответ на оскорбления со стороны одноклассника встал с места и ударил обидчика по голове. Пострадавшего подростка доставили в медицинский кабинет, где он скончался от полученной травмы до прибытия скорой помощи.

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