Автомобиль сбил трех пешеходов на Боровском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля сбил трех пешеходов на Боровском шоссе в районе съезда на Внуково. Среди пострадавших один ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Водитель остался на месте происшествия. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

О состоянии пострадавших не уточняется.

Накануне экскурсионный автобус и грузовик столкнулись на 536-м километре автодороги А-108 в Подмосковье. В результате инцидента погиб водитель автобуса.