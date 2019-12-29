Автомобиль сбил трех пешеходов на Боровском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Водитель автомобиля сбил трех пешеходов на Боровском шоссе в районе съезда на Внуково. Среди пострадавших один ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Водитель остался на месте происшествия. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.
О состоянии пострадавших не уточняется.
Накануне экскурсионный автобус и грузовик столкнулись на 536-м километре автодороги А-108 в Подмосковье. В результате инцидента погиб водитель автобуса.