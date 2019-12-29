Подросток получил ожоги при взрыве петарды в Домодедове

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Двенадцатилетний подросток получил ожоги, взрывая петарды в квартире в Домодедове. Его госпитализировали в детское отделение Люберецкой городской больницы, сообщает ТАСС.
В правоохранительных органах заявили, что сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Накануне в подмосковном Клину при взрыве петарды погиб 33-летний мужчина. Инцидент произошел в квартире, когда он с друзьями распивал спиртное.
Мужчина получил ожоги лица и головы. Приехавшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть.