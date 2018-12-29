СК начал проверку после избиения ребенка на северо-востоке Москвы

Следственный комитет начали проверку после избиения ребенка на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК России.
Как рассказали в ведомстве, 29 декабря жильцы дома сообщили в полицию о сильном шуме в одной из квартир. Внутри правоохранители обнаружили запертого в комнате мальчика со ссадинами в области головы. Его маму нашли в ванной комнате. Женщина нанесла себе несколько резаных ран и была госпитализирована. Ребенок также отвезли в больницу, уточнили в СК.
По словам мальчика, у них с мамой произошел конфликт. Сейчас следователи проводят проверочные мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение, добавили в СК.
Ранее сообщалось, что избитый ребенок просил помощи у прохожих, высунувшись из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже дома в СВАО.
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