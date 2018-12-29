Избитый ребенок просил помощи из окна квартиры многоэтажки в СВАО

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Девятилетний ребенок вылез из окна квартиры многоэтажки в Алтуфьевском районе столицы. Об этом сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах города.

По информации правоохранителей, ребенок вылез из окна седьмого этажа дома № 15 на Бибиревской улице. "Он начал просить о помощи, кричал, что его хочет убить мама", – уточнил собеседник агентства.

В правоохранительных органах столицы рассказали, что очевидцы вызвали полицию, а родственница вскрыла дверь в квартиру. Внутри полицейских ждал избитый девятилетний ребенок. Его мать − женщина 1977 года рождения − попыталась покончить с собой, добавили правоохранители. Ее госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, а избитого ребенка доставили в Морозовскую детскую больницу.