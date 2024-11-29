Мосгортранс оценит ущерб от наезда грузовика на остановку в районе Тропарево-Никулино

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ГУП "Мосгортранс" оценит ущерб от наезда грузовика на остановку общественного транспорта в столичном районе Тропарево-Никулино, сообщает Агентство "Москва".

ДТП произошло около 10:00 в районе дома 40а по улице Академика Анохина. В результате аварии никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГАИ.

Накануне мусоровоз наехал на 59-летнюю женщину во дворе дома в Павловском Посаде Московской области. ДТП произошло на улице Кирова. От полученных травм она скончалась на месте.

Павлово-Посадская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств происшествия, а также принятие по результатам проверки процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела.