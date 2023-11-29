ФСБ возбудила дело по факту разглашения коммерческой тайны на "АвтоВАЗе"

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Управление ФСБ по Самарской области возбудило уголовное дело по факту разглашения коммерческой тайны на "АвтоВАЗе", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

По данным спецслужб, инженер-конструктор предприятия, которое является отраслеобразующим, в корыстных целях предоставил третьим лицам доверенные по работе сведения, составляющие коммерческую тайну.

Дело расследуется по статье "Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну". По этой статье грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Курский областной суд приговорил 44-летнего жителя Железногорска к 20 годам лишения свободы по делу о госизмене. Мужчину признали виновным в подготовке диверсии с участием организованной группы лиц и незаконном сбыте наркотиков.

