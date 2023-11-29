Силовики предотвратили теракт в военкомате Воронежа

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Сотрудники ФСБ задержали россиянина по подозрению в планировании теракта в военкомате Воронежа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным ФСБ, гражданин 1986 года рождения был завербован боевиками одной из украинских террористических организаций.

Злоумышленник планировал осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории военного комиссариата. После совершения преступления мужчина рассчитывал отправиться на Украину для участия в боевых действиях против российской армии, уточнили в силовом ведомстве.

Утром 29 ноября также стало известно, что ФСБ задержала в аэропорту Кемерово 36-летнего мужчину, который пытался уехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ. Как уточнили в пресс-службе ведомства, россиянин вошел в контакт с неким украинским координатором через мессенджер, изъявив желание вступить в вооруженное формирование.

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