СК проведет проверку из-за угроз в адрес семьи артиста Ильи Резника

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту угроз в адрес семьи народного артиста РФ Ильи Резника, сообщается в телеграм-канале Следкома.

Поводом для проверки послужили сообщения в СМИ о том, что группа студентов вуза, где обучается внук Резника, оскорбляет молодого человека по национальному признаку. Кроме того, отец юноши отметил, что после того, как сын дал обидчикам отпор, в адрес их семьи стали поступать угрозы.

Бастрыкин поручил руководителю столичного главка СК РФ Андрею Стрижову организовать проверку в связи с этим и представить доклад.

Ранее председатель СКР поручил российским следователям сотрудничать с коллегами из Азербайджана в ходе расследования убийства актера из сериала "Граф Крестовский" Иосифа Ткача и его жены Людмилы.

В МВД Азербайджана заявили, что 85-летний актер и его 80-летняя супруга были убиты на территории Насиминского района Баку. Правоохранители задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 51-летний Ислам Надиев.