Родителей девочки, на глазах которой отец избил мать, накажут – МВД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция в городе Энгельс Саратовской области составила административные протоколы в отношении родителей четырехлетней девочки, на чьих глазах отец избил мать у подъезда дома. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлено, как мужчина избивает женщину на глазах у дочери. Прокуратура начала проверку условий жизни и воспитания ребенка.

По результатам проверки родители девочки были доставлены в отдел полиции. В отношении них составлены административные протоколы по статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Сотрудники полиции отметили, что семья взята под контроль отделения по делам несовершеннолетних. Также полиция продолжает проверку о причинении телесных повреждений матери девочки.

Ранее в поселке Плановом под Новосибирском мужчина изувечил своего ребенка ремнем прямо на детской площадке. Жительница поселка Татьяна сообщила журналистам, что глава семьи избивает не только сына, но и жену с тещей. По ее словам, мальчика уже до этого забирали из семьи по причине постоянно пьющих родителей.