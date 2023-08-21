Знакомая рассказала о мужчине, избившем сына на детской площадке под Новосибирском

Фото: Следственный комитет РФ

В поселке Плановом под Новосибирском мужчина изувечил своего ребенка ремнем прямо на детской площадке. Жительница поселка Татьяна сообщила "Газета.ру", что глава семьи избивает не только сына, но и жену с тещей.

По ее словам, мальчика уже до этого забирали из семьи по причине постоянно пьющих родителей. Однако тогда они выполнили все условия органов опеки: закодировались, устроились на работу и убрались в доме. После этого ребенка им вернули.

"Отец этого мальчика в страхе держит всю семью. Он избивает маму мальчика, он избивает, гоняет свою тещу. Наказал он его за то, что ребенок без спроса ушел на площадку из дома. Видела маму – тоже неопрятного, неухоженного вида женщина", – заявила Татьяна.

Как она рассказала, пострадавший дружит с ее внуком и часто приходит погостить к ним. Женщина утверждает, что мальчик выглядит "запуганным" и "никогда не отказывается" от еды.

"Я специально этого мальчика приглашаю, чтобы он вместе с внуком поел. У внука полная тарелка и остается, а у мальчика – пустая. Забитый, да, запуганный, но довольно-таки нормальный ребенок, как и все обычные дети в его возрасте", – добавила Татьяна.

В соцсетях разместили видео, где отец избивает своего ребенка ремнем на детской площадке и кричит, что "сдаст его обратно в детский дом". Местные жители направили кадры в полицию из-за жестокого обращения с мальчиком.

Ранее жительница Москвы избила своих детей на приеме у педиатра в столичной поликлинике. По данным источника, 41-летняя многодетная мать пришла на прием к врачу с тремя детьми – 5-летним и 8-летним сыновьями и 7-летней дочерью. Во время осмотра женщина бросала детей на пол, била по рукам и ногам и кричала на них.

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