Бастрыкин поручил проверить обмелевшее из-за стихийной свалки озеро в Геленджике

Фото: Агентство ''Москва''/Денис Гришкин

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку о нарушении природоохранного законодательства в районе Геленджика, где озеро обмелело из-за стихийной свалки. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центр ведомства.

По сообщениям из соцсетей, в мае прошлого года в окрестностях Геленджика была организована стихийная свалка твердых бытовых и строительных отходов в озере. Первоначально это привело к загрязнению водоема, а затем – к его обмелению.

В дальнейшем в озере было выявлено содержание опасных веществ, в связи с чем возникает угроза загрязнения почвы на рядом находящихся земельных участках. До сих пор никакие меры к ликвидации свалки не принимались.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову провести процессуальную проверку, а также представить доклад об установленных обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах. Ход проверки поставлен на контроль в СК РФ.

Ранее сообщалось, что межрайонная природоохранная прокуратура Москвы проводит проверку в связи гибелью рыбы в реке Сетуньке в столичном поселении Московский.

До этого утечку нефтепродуктов обнаружили в Троицко-Печорском районе Коми. Печорская природоохранная межрайонная прокуратура совместно с прокуратурой Троицко-Печорского района организовали проверку в связи со случившемся.