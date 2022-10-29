ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Украинские боевики ударили по Антоновскому мосту в Херсоне ракетами из реактивных систем залпового огня HIMARS, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

"Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру. Так, в 21:13 обстрелял район Антоновского моста, выпустив 12 ракет HIMARS", – говорится в сообщении.

Уточняется, что 9 ракет удалось сбить, однако 3 ракеты упали в район Антоновского моста. В настоящее время уточняются данные о жертвах и разрушениях.

До этого украинские войска атаковали Антоновский мост в Херсоне 28 октября. По нему выпустили шесть ракет из американских комплексов HIMARS. Все снаряды были сбиты системами противовоздушной обороны.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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