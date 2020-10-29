На Урале мужчина зарезал знакомую из-за шутки

13:31
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Житель города Талица предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомой. Об этом говорится на сайте Следственного комитета (СК) по Свердловской области.
По данным следствия, 53-летний мужчина, находясь в нетрезвом виде, нанес смертельные ножевые ранения женщине 1970 года рождения. Сообщается, что мужчину разозлили слова потерпевшей, которая называла его космонавтом.
"Мужчина был против того, чтобы женщина его так называла. Вскоре женщина увидела в руках у хозяина квартиры нож, которым он собирался порезать продукты для закуски. Продолжая подшучивать над мужчиной, женщина на свою беду выкрикнула: "Ну тогда режь меня, раз ты не космические войска!" – сообщили в СК.
После этих слов мужчина нанес потерпевшей несколько ножевых ранений. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. В СК заявили, что позднее обвиняемый сам явился в правоохранительные органы и сознался в содеянном. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Ранее сообщалось, что в Мумбаи мужчина нанес три ножевых ранения индийской актрисе Мальви Мальхотре после того, как она отказалась выйти за него замуж. Пострадавшую увезли в больницу, ее состояние оценивалось врачами как стабильное.
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