Очевидец рассказал, как освобождали офис "Яндекс.Такси" в столице

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Очевидец рассказал, как правоохранители освобождали офис "Яндекс.Такси", находящийся на северо-востоке столицы. Водитель утром в среду забаррикадировался и угрожал самоубийством, сообщает РИА Новости.

"В районе 10:30 я пришел на работу, следом за мной пришли охранники "Яндекс.Такси" вместе с представителями полиции и попросили эвакуироваться под предлогом, что в "Яндекс.Такси" на первом этаже таксист забаррикадировался стульями", – поделился руководитель одной из компаний по соседству Станислав Сквирский.

Он добавил, видел, что полиция выводила таксиста в наручниках из здания. По словам Сквирского, признаков неадекватности у задержанного он не заметил.

Установлено, что ворвавшийся в офис "Яндекс.Такси" водитель не был заблокирован в сервисе. В компании сказали, что водитель проник в организацию через разбитое окно.