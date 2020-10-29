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Происшествия

12:22

Ворвавшийся в офис "Яндекс.Такси" водитель не был заблокирован в сервисе

происшествия

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Водитель, угрожавший суицидом у офиса "Яндекс.Такси" в Москве, не был заблокирован в сервисе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что мужчина по имени Михаил заявил, что ему систематически не выплачивали зарплату, а также отключили от системы "Яндекс.Такси".

"По нашей информации, он не был заблокирован в сервисе, работал на линии в сентябре и октябре. Все выплаты осуществлялись в срок и в полном объеме", – заявили в компании.

В "Яндексе" рассказали, что водитель проник в организацию через разбитое окно. С ним оперативно вышли на связь, после чего он сдался полиции. Настаивать на аресте мужчины в компании не планируют.

Об инциденте стало известно утром в четверг, 29 октября. На данный момент мужчина задержан.

Задержан мужчина, который угрожал самоубийством в офисе "Яндекс.Такси"

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