Ворвавшийся в офис "Яндекс.Такси" водитель не был заблокирован в сервисе

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Водитель, угрожавший суицидом у офиса "Яндекс.Такси" в Москве, не был заблокирован в сервисе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что мужчина по имени Михаил заявил, что ему систематически не выплачивали зарплату, а также отключили от системы "Яндекс.Такси".

"По нашей информации, он не был заблокирован в сервисе, работал на линии в сентябре и октябре. Все выплаты осуществлялись в срок и в полном объеме", – заявили в компании.

В "Яндексе" рассказали, что водитель проник в организацию через разбитое окно. С ним оперативно вышли на связь, после чего он сдался полиции. Настаивать на аресте мужчины в компании не планируют.

Об инциденте стало известно утром в четверг, 29 октября. На данный момент мужчина задержан.

