Угрожавшего самоубийством у офиса "Яндекс. Такси" мужчину задержали

Задержан мужчина, который угрожал самоубийством в офисе "Яндекс.Такси"

Таксист, который угрожал самоубийством у офиса компании "Яндекс.Такси", был доставлен в полицию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Подозреваемый требовал встречи с генеральным директором компании. "В настоящее время мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. По предварительной информации, он работал в "Яндекс. Такси", – сказали в правоохранительных органах.

На место прибыла бригада медиков.

"Сотрудниками полиции в территориальный ОМВД для разбирательства доставлен 45-летний гражданин, который угрожал причинить себе вред, находясь в офисе одной из организаций в Огородном проезде", – добавили представители МВД по городу.

Ранее пассажиров такси стали предупреждать о необходимости надеть маску. Водитель и пассажир могут пожаловаться друг на друга за отсутствие средств индивидуальной защиты при выставлении взаимных оценок.