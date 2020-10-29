Мужчина угрожает самоубийством около офиса "Яндекс. Такси"

Фото: телеграм-канал "112"

Мужчина угрожает суицидом около офиса "Яндекс.Такси". Об этом сообщает РИА Новости.

По информации СМИ, мужчина потребовал встречи с генеральным директором сервиса.

В экстренных службах столицы факт происшествия подтвердили и уточнили, что события разворачиваются на северо-востоке Москвы.

По данным телеграм-каналов, мужчину по имени Михаил задержали. Ранее он работал водителем в сервисе "Яндекс.Такси", однако у него произошел конфликт с работодателем – мужчине не выплачивали зарплату, а затем полностью отключили от системы.

Официального комментария от компании "Яндекс" пока нет.